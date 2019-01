Οι «ερυθρόλευκοι» φαίνονταν έτοιμοι να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του Ανδρέα Γιαννιώτη με τον Λουκ Στιλ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ωστόσο με τιτίβισμά του ο Άγγλος γκολκίπερ διέψευσε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

«Προς τους Έλληνες. Δεν είναι αλήθεια. Τέλος», έγραψε ο Στιλ στον λογαριασμό του στο twitter.

To the Greeks It’s not true. The end ! Steely x

— luke steele (@lukeysteele1) 9 Ιανουαρίου 2019