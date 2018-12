Πέλκας και… «Wall Ball Challenge»! (vid)

Ο Δημήτρης Πέλκας αποδέχθηκε και συμμετείχε στη δοκιμασία της ψηφιακής πλατφόρμας Dugout, που συνεργάζεται με πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ, αναφορικά με το «Wall Ball Challenge», το χτύπημα της μπάλας στον τοίχο, χωρίς να πέσει κάτω.

Ο Ελληνας διεθνής άσος ήταν από τους πρώτους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου που πέρασαν από την σχετική δοκιμασία και μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια, κατάφερε να φτάσει… μακριά. Πόσο; Δείτε το παρακάτω βίντεο:

We took @Dugout Wall Ball Challenge. First contender #TheJoker Dimitris Pelkas #PAOK #TheFutureIsHere pic.twitter.com/lXkRr2H5oP

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 5 Δεκεμβρίου 2018