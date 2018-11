Μαρτίνς: «Αυτός είναι ο Ολυμπιακός!» (pic)

Βρήκε τον τρόπο ο Ολυμπιακός να γυρίσει το ματς μέσα σ' ένα ημίχρονο. Οι «ερυθρόλευκοις» έσπασαν το αήττητο του Ατρομήτου στο Περιστέρι με το γκολ τους Βούκοβιτς στις καθυστερήσεις. Και φυσικά ο Πέδρο Μαρτίνς έστειλε το δικό του προσωπικό μήνυμα μέσω twitter με μια φωτογραφία όλο νόημα.

«Κουράγιο και αποφασιστικότητα μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού», έγραψε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Courage and determination until the end. This is the #Olympiacos family! pic.twitter.com/CChFtR6UFu

— Pedro Martins (@CoachPMartins) 26 Νοεμβρίου 2018