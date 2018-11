Ατρόμητος: Ο... μπελάς των μεγάλων!

Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες από τον ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ο Ατρόμητος το Σάββατο κατάφερε να βάλει στοπ και στον «δικέφαλο» του βορρά. Η ομάδα του Λουτσέσκου, ήταν η μοναδική που δεν είχε πέσει... θύμα της ομάδας του Νταμίρ Κάναντι τα τελευταία δύο χρόνια.

Πέρσι, σε τέσσερα παιχνίδια (2 για πρωτάθλημα, 2 για κύπελλο) ο ΠΑΟΚ μέτρησε ισάριθμες νίκες. Σε κάποια εξ αυτών βέβαια οι Περιστεριώτες είχαν και παράπονα από την διαιτησία, ωστόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης που είχε κερδίσει και στο τελευταίο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων την προπέρσινη χρονιά, μετρούσε πέντε νίκες στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις. Αυτό ήταν κάτι που όλοι στο Περιστέρι ήθελαν να σταματήσει, μιας και... χαλούσε την τρομερή εικόνα του Ατρόμητου με όλους τους μεγάλους!

Με αφορμή λοιπόν τον βαθμό που πήρε από τον ΠΑΟΚ το Σάββατο και τα παιχνίδια με ΑΕΚ και Ολυμπιακό που ακολουθούν, ας θυμηθούμε πόσο καλά ξέρει να κερδίζει κάτι από αυτά τα παιχνίδια ο Ατρόμητος.

Αήττητος με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, πήρε ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό

Με εξαίρεση λοιπόν τον ΠΑΟΚ, πέρσι ο Ατρόμητος είχε βρει τον τρόπο να σταματάει όλους τους μεγάλους. Τόσο στην έδρα του, όσο κι εκτός. Δεύτερη εξαίρεση στα εκτός είναι ο Παναθηναϊκός, που στο παιχνίδι της Λεωφόρου τον είχε κερδίσει 1-0.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ πέρσι κατάφεραν να πάρουν από τους Περιστεριώτες μόλις 1 βαθμό! Ένα σπουδαίο επίτευγμα για τον Ατρόμητο, ο οποίος μάλιστα έμεινε στο 2-2 και 1-1 αντίστοιχα στην έδρα του, έχοντας... αλώσει Καραϊσκάκη και ΟΑΚΑ στον πρώτο γύρο.

Στο παιχνίδι του Φαλήρου επικράτησε 0-1 με τέρμα του Κιβρακίδη, ενώ σε αυτό του Μαρουσίου κέρδισε με το ίδιο σκορ χάρη σε γκολ του Ντάουντα. Τόσο καλά δεν τα πήγε στην έδρα του, όμως κανείς εκ των δύο συν τον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε να φύγει με το διπλό.

Πρώτα ο Παναθηναϊκός, έμεινε στο ισόπαλο 1-1, ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, έμεινε στο ισόπαλο 2-2 κι ενώ μέχρι και τις καθυστερήσεις έχανε 2-1. Τελευταία που δεν πέρασε από το Περιστέρι, ήταν η ΑΕΚ που είδε τον Ουάρντα με ένα τρομερό τέρμα να την σταματά (1-1).

Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό, ο Ατρόμητος μόνο ως αουτσάιντερ δεν πάει στα παιχνίδια με ΑΕΚ και Ολυμπιακό που ακολουθούν, αλλά και σε αυτό με τον Παναθηναϊκό που έρχεται στο τέλος του πρώτου γύρου. Οι Περιστεριώτες έχουν καταφέρει να δείξουν σε όλους τους μεγάλους, πλέον, πως πρέπει να... φτύσουν αίμα για να τους κερδίσουν.

Ατρόμητος vs «big four»:

2017/18

vs Ολυμπιακός 0-1*

vs ΑΕΚ 0-1*

vs ΠΑΟΚ 2-1*

vs Παναθηναϊκός 1-1

vs Ολυμπιακός 2-2

vs ΑΕΚ 1-1

vs ΠΑΟΚ 0-2

vs Παναθηναϊκός 1-0*

2018/19

vs ΠΑΟΚ 1-1

Με * τα εκτός έδρας παιχνίδια.