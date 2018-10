Το «τριφύλλι» υπέστη την πρώτη του ήττα στη φετινή SuperLeague στο γήπεδο της Τούμπας με τα γκολ των Πρίγιοβιτς και Λημνιού στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Δευτέρας.

Με ανάρτηση στο Instagram και φωτογραφία από την τρομερή απόκρουση του Διούδη σε κεφαλιά του Πρίγιοβιτς στο πρώτο μέρος, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε: «Get up, Stand Up, Never Give Up»...