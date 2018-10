ΠΑΟΚ: «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας» (pic)

Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε, ήδη, την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Δευτέρας (29/10) στο γήπεδο της Τούμπας (21.30), με την προπόνηση της ομάδας να είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Από εκεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχολίασε, στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο twitter, την κατάσταση κοιτάζοντας μπροστά:

«Κακό παιχνίδι, κακή βραδιά χθες. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατοί», αναφέρει το σχετικό ποστάρισμα της ΠΑΕ.

Bad game, bad night yesterday. We learn from our mistakes and keep working to grow stronger... #PAOK #football #training pic.twitter.com/L0mNnu2qFb

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 26 Οκτωβρίου 2018