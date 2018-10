Εκτός αποστολής και ο Βούκοβιτς (pic)

Απρόοπτο για τον Πέδρο Μαρτίνς την τελευταία στιγμή πριν την κατάρτιση της αποστολής των Πειραιωτών, που θα ταξιδέψει στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, με τον Σέρβο στόπερ να τίθεται εκτός πλάνων.

Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε εκτός τον βασικό κεντρικό αμυντικό του, που φέτος έχει αγωνιστεί ως βασικός σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Αντίθετα, κανονικά συμπεριλήφθηκε ο Δημήτρης Μάνος, που ξεπέρασε τον τραυματισμό στο χέρι και θα βρεθεί απέναντι στην πρώην του ομάδα.

Αναλυτικά η 21μελής αποστολή: Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Σα, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Ναχουέλ, Τουρέ, Ποντένσε, Γκερέρο, Μάνος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην OFI. / The squad players selected ahead of the match against OFI. #olympiacos #slgr #squadlist pic.twitter.com/bIBeyooLsW

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 20 Οκτωβρίου 2018