Εκπληξη με Χασάν σέντερ φορ ο Ολυμπιακός (pic)

Τελικά ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε την έκπληξη. Ο Πορτογάλος τεχνικός προτίμησε τον Χασάν για την κορυφή της επίθεσης αντί του Γκερέρο με τους υπόλοιπους δέκα να είναι αυτοί που όλοι περίμεναν.

Δηλαδή ο Γιαννιώτης κάτω από τα δοκάρια με την άμυνα να απαρτίζεται από τους Ομάρ, Μεριά, Βούκοβιτς και Τσιμίκα. Στα χαφ θα είναι οι Μπουχαλάκης και Καμαρά και πίσω από τον Χασάν οι Χριστοδουλόπουλος, Φορτούνης και Ποντένσε.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ! / The line-up for today's match against PAOK FC!#olympiacos #slgr #lineup pic.twitter.com/ypBxzCoYPy

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 30, 2018