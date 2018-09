Δοκιμάζει Κόβασετς ο Ατρόμητος (vids)

Με ένα νέο πρόσωπο πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της Τετάρτης στον Ατρόμητο. Στο προπονητικό κέντρο βρέθηκε ο Ιβάν Κόβασετς, ο οποίος για τις επόμενες μέρες θα περάσει από το μικροσκόπιο του Νταμίρ Κάναντι κι αν πείσει θα αποκτηθεί.

Ο τεχνικός του Ατρόμητου, έχει δουλέψει με τον ποδοσφαιριστή στην Άλταχ, ενώ ο 30χρονος Κροάτης την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Νοτίου Κορέας με την φανέλα της Σεούλ με την οποία αγωνίστηκε 12 φορές, δίνοντας και 3 ασίστ.

Πλέον για τις επόμενες ημέρες θα προπονείται με τον Ατρόμητο και εφόσον πείσει τον Αυστριακό τεχνικό και οι εργομετρικές του αλλά και οι ιατρικές του εξετάσεις είναι καλές, θα αποκτηθεί για να δώσει λύση στις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.

To who is who

Ο Ιβάν Κόβασετς, είναι γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1988 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας κι έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα της Αυστρίας. Άρχισε την καριέρα του στην Βάρτεκς της Κροατίας, πριν δοθεί στην Νεντέλιανετς.

Ωστόσο το όνομά του έμελλε να γίνει γνωστό εκτός της πατρίδας του. Από το 2005 κι έπειτα, κάθε σεζόν τον έβρισκε και σε διαφορετική ομάδα. Μετά την Νεντέλιανετς, παραχωρήθηκε στην Αυστριακή Τσαντσέντ, ενώ την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Σανκτ Μίκελ. Το 2008 επέστρεψε στην πατρίδα του για την Ζαγκόρετ, πριν γυρίσει στην Αυστρία για την Γενέρσντορφ.

Το Κροατία – Αυστρία, το είχε κάνει πλέον καθημερινή συνήθεια, μιας και το 2009 θα τον βρει και πάλι στην πατρίδα του για λογαριασμό της Κριζέβτσι, αλλά και της Ντραγκοβόλιατς την επόμενη σεζόν. Τελικά η πρώτη ομάδα που κατάφερε να μείνει και να αρχίσει να δείχνει τις ικανότητές του ήταν η Αυστριακή Στέγκερμπαχ.

Εκεί αγωνίστηκε δύο σεζόν. Στην πρώτη κατάφερε να σκοράρει 10 φορές σε 16 συμμετοχές, ενώ την δεύτερη σε 30 παιχνίδια σκόραρε 25 φορές! Αυτές οι δύο χρονιές του έφεραν και την μεταγραφή στην Πάσχινγκ, με την οποία κατάφερε να συνεχίσει τις καλές σεζόν σκοράροντας 10 φορές και δίνοντας 5 ασίστ σε 24 παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Σιγά σιγά το όνομά του άρχισε να γίνεται όλο και πιο γνωστό στην Αυστρία με αποτέλεσμα την σεζόν 2013/14 να αγωνιστεί στην Λίφερινγκ, αλλά και στην Λασκ ως δανεικό. Με τις δύο ομάδες ήταν και πάλι ήταν παραγωγικός, καθώς σε συνολικά 17 συμμετοχές και με τις δύο, είχε 6 γκολ κι 8 ασίστ. Κάτι που του έδωσε και το... εισιτήριο για την πρώτη του συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία της χώρας την αμέσως επόμενη σεζόν με την φανέλα της Άλταχ, του Νταμίρ Κάναντι.

Η Άλταχ, τον απέκτησε ως ελεύθερο και εκεί κατάφερε να αγωνιστεί 24 φορές στην Bundesliga σημειώνοντας 4 τέρματα και δίνοντας 3 ασίστ. Με αυτή να είναι και η τελευταία του χρονιά στην Αυστρία, πριν φύγει για την Νότιο Κορέα όπου βρισκόταν τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Ουλσάν τον απέκτησε ως ελεύθερο και μαζί της αγωνίστηκε για δύο χρόνια. Την πρώτη του σεζόν μετρά 24 συμμετοχές, 8 ασίστ και 4 γκολ, ενώ την δεύτερη κατάφερε να παίξει και στο Champions League Ασίας όπου μέτρησε 6 συμμετοχές και σημείωσε 1 τέρμα. Παράλληλα, το πρώτο μισό αγωνίστηκε με την Ουλσάν και το δεύτερο με την Σεούλ όπου μέτρησε συνολικά και με τις δύο 14 συμμετοχές και 5 ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε 5 φορές με την δεύτερη.