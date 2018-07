Μπάσα διετίας στον Αρη (pic)

Ο MIGJEN XHEVAT BASHA ΣΤΟΝ ΑΡΗ! http://arisfc.com.gr/index.php/enimerosi/item/2-last-news/1042-o-migjen-xhevat-basha-ston-ari #arisfc #transfers #WeAreBack

A post shared by ARIS F.C. (@arisfc_official) on Jul 25, 2018 at 6:34am PDT