Come on England, Βράνιες και... απαραίτητοι!

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη μεγαλύτερη -ΌΛΩΝ- γιορτή του ποδοσφαίρου και σε πολύ μεγάλο ποσοστό του αθλητισμού (αν εξαιρέσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που συνιστούν το κορυφαίο όλων στον πλανήτη) και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε σε καθημερινή βάση με το ρεπορτάζ... Με τον Όγκνιεν Βράνιες και τα τερτίπια του, με τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που απασχολούν την ΑΕΚ και με όσους τέλος πάντων έρχονται και φεύγουν... Δεν χαιρόμαστε όπως θα έπρεπε τη συγκεκριμένη γιορτή. Όπως παλιά... Έτσι είναι όμως: έχει τα (πολύ) καλά του το ρεπορτάζ, έχει και τα άσχημά του...

Καλά υπάρχουν και οι... άσχετοι που περιμένουν χωρίς αύριο να αρχίσει η ομάδα τους προετοιμασία και φιλικά. Το καλοκαίρι που έχουμε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι να πει κανείς μα τους θεούς του ποδοσφαίρου... Ο καθένας με την... ανωμαλία του! Προσωπικά ανυπομονώ να δω ξανά την κορυφαία διοργάνωση του αγωνίσματος, τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, να δω τα... Λιοντάρια μου. Να παρακολουθήσω ξανά την Αγγλία μου, να δω τις λευκές σημαίες με τον κόκκινο σταυρό του St George, να ακούσω ξανά χιλιάδες να φωνάζουν «come on England» και ότι γίνει!

Εμείς, λίγοι πλέον θαρρώ, οι φίλοι της Αγγλίας έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αντιμετώπισης που δεν γίνεται να ανεχτεί κανείς οπαδός. Κοινώς στην απόλυτη απαξίωση από κάθε αντίπαλο. Δεν αποτελεί υπερβολή να σημειώσω ότι δεν μας βλέπουν καν. Είναι φοβερό αυτό! Η πραγματικότητα είναι ότι το κατάφεραν επί σειρά ετών ΟΛΟΙ όσοι πέρασαν και φόρεσαν την φανέλα με τα Λιοντάρια. Δεν ήταν ο σκοπός τους βέβαια, αλλά έγινε, είναι γεγονός... Εξακολουθώ να σκέφτομαι μήπως και με τον... Μάικ Μπάσετ όντως πηγαίναμε καλύτερα σε κάποια τελική φάση είτε Euro είτε Μουντιάλ... Δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά την ταινία τέτοια εποχή την βλέπω και την ξαναβλέπω!

Φέτος λοιπόν στην Ρωσία θυμίζουμε κάτι από... Ιράν, Σαουδική Αραβία και δύσκολα μας βάζουν (οι ειδήμονες και υπερ-αναλυτές) δίπλα έστω στην Ιαπωνία! Εντάξει, υπάρχουν κι εκείνοι που λένε για πορεία – έκπληξη της Αγγλίας, αλλά αυτοί είναι που μας συμπαθούν και λίγο. Η αλήθεια είναι πως σαν ρόστερ στο συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο πάμε με το λιγότερο λαμπερό από ποτέ. Άντε να το δούμε κι αυτό το... έργο μήπως έχει καλύτερο φινάλε, μήπως διάολε φέρει ένα happy end στο story μας. Διότι με υπερπαίκτες σε όλες τις θέσεις είχαμε ΜΟΝΟ κλάμα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Come on England λοιπόν ξανά και ξανά... Πάντα... Διότι έχουμε στο αίμα μας το κιτρινόμαυρο μικρόβιο και όταν το 'χεις αυτό δεν υποστηρίζεις μια ομάδα (ακόμη και σε επίπεδο εθνικής) μόνο και αποκλειστικά για τους τίτλους και τις επιτυχίες της, αλλά γιατί θέλεις να την βλέπεις, να την υποστηρίζεις, να τραγουδάς γι' αυτήν και ας απογοητεύεσαι. Και οι Εγγλεζάδες είμαστε (έτσι νιώθω) ωραίοι, με χιούμορ και μάλιστα σκληρό στην ομάδα μας, με το αλκοόλ μας, με τις φασαρίες μας, με τη μούρλα μας και κυρίως με την αγάπη μας και την υπομονή μας για να ζήσουμε το: it's coming home...

Όπως προανέφερα όμως δεν υπάρχει η πολυτέλεια να εστιάζουμε αποκλειστικά στο Μουντιάλ. Να σβήσουμε για ένα μήνα -που λέει ο λόγος- και να επιστρέψουμε ξανά στα δικά μας, τα κιτρινόμαυρα. Στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσα για να είμαι ειλικρινής. Αλλά τώρα που τα πράγματα είναι χαλαρά σε επίπεδο μεταγραφικών υποθέσεων θα μπορούσαμε. Αλλά υπάρχει και ο Βράνιες, τα λεφτά, το μέλλον της συνεργασίας του με την ΑΕΚ και στο τέλος της κουβέντας: ξανά όλα όσα αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό της πρωταθλήτριας Ελλάδας!

Προσωπικά το θέμα θεωρώ κούρασε... Απλά και ήσυχα η ΑΕΚ πρέπει να το τελειώσει. Άλλωστε άνθρωποι της Άντερλεχτ είναι (λένε από το Βέλγιο) στην Αθήνα για τον λόγο αυτό. Για να τελειώνουν. Τα δεδομένα γνωστά: πρόταση κοντά στα 4 μύρια και αντίο (και τα λέμε). Προσωπικά τον έδινα και με 3 εκατ. ευρώ και κορδελίτσα, αλλά βλέπω 3.5 στα ταμεία και μια χαρά. Έπειτα τα συγκεκριμένα χρήματα τα διέθετα για την ενίσχυση της ομάδας και θα είχα τουλάχιστον 3 σούπερ προσθήκες με στόχο την απογείωση του ρόστερ. Απλά και όμορφα... Συζήτηση άμεσα και τέλος. Να μπει στη διαδικασία η ΑΕΚ να του πει πόσα του δίνει (κοντά στις 500.000 ευρώ το χρόνο) για νέο συμβόλαιο και αν δεν την κρίνει συμφέρουσα την πρόταση ο Βόσνιος να υποχρεωθεί να φέρει τρία εκατομμύρια και να τελειώνουμε. Παρακάτω δεν παίζει...

Πρόκειται για έναν εξαιρετικό κεντρικό αμυντικό από τον οποίο η ΑΕΚ βγήκε κερδισμένη και μπορεί να βγει ακόμη περισσότερο παντοιοτρόπως... Αλλά όχι άλλο Βράνιες, λύσσα έγινε, κούρασε! Δεν τον κατηγορώ που θέλει να πάρει παραπάνω, καλά κάνει, εννοείται (όλοι το κάνουν ειδικά από 'κει), αλλά δεν γίνεται να πάρει μόνο εκείνος... μαρούλι! Δεν παίζει αυτό το σενάριο ΠΟΤΕ. Θα πρέπει η διοίκηση της Ένωσης να επισπεύσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες και να προχωρήσει στο ξεκαθάρισμα. Είναι λάθος να υπάρχει στον... αέρα το θέμα και να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή του, όποτε και όταν...

Εννοείται πως αν δεν συνεχίσει ο Βράνιες στην πρωταθλήτρια θα πρέπει να βρεθεί και να αποκτηθεί καλύτερός του. Θα βοηθήσει σ' αυτό και το deal που θα 'χει πετύχει η ΑΕΚ και το ποσό που θα 'χει βάλει στα ταμεία της από την ομάδα των Βρυξελλών σε περίπτωση που τον πουλήσει! Πολύ καλή περίπτωση ο Πογκμπά που 'χει προταθεί, ακόμη καλύτερη θα είναι ο Μολέδο (και κίνηση που θα προκαλέσει απόλυτη ικανοποίηση) και τέλος πάντων ένας τέτοιου level ποδοσφαιριστής και μόνο!

Να θυμίσουμε ξανά ότι απαραίτητοι για φέτος, μια και το 'φερε η κουβέντα ελέω Βράνιες, είναι για το ρόστερ των πρωταθλητών ένα σούπερ εξτρέμ και ένα ακόμη (για να διεκδικεί θέση βασικού), ένας εκπληκτικό (και καλύτερο του Αραούχο) φορ και ίσως ένας χαφ. Όχι δεν γίνεται να αποκτηθούν αυτοί που γράφω νωρίτερα από την έναρξη της προετοιμασίας. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα πάμε σε λύσεις λίγες έως μέτριες. Η ΑΕΚ δεν μπορεί φέτος να πάει σε προσθήκες (ειδικά του φορ και του εξτρέμ) με την ταμπέλα «κι αν σου κάτσει». Για την ακρίβεια απαγορεύεται! Οπότε θα πρέπει να υπάρχει υπομονή...

Υγ: Μίλησε και στο Cadena Ser ο Μπόρχα Ιγκλέσιας και επανέλαβε ότι θα αποφασίσει για το μέλλον του μετά το τέλος των διακοπών. «Δεν υπάρχει άλλη επιθυμία από το να αγωνιστώ στην Πριμέρα. Είτε με την Θέλτα είτε μια κάποια άλλη ομάδα», ξεκαθάρισε ο 25χρονος επιθετικός που συζητάει για ανανέωση συμβολαίου με την Θέλτα αλλά δέχεται και έντονο πρέσινγκ από την Εσπανιόλ (την ίδια ώρα ενδιαφέρονται άλλα 5 ομάδες της Πριμέρα). Πολύ καλή περίπτωση θα ήταν για την ΑΕΚ και μακάρι να μπορούσε να προχωρήσει, αλλά με τα τωρινά δεδομένα, ποτέ!

Υγ2: Τον Γκερέρο τον έκοψε με το που είδε το όνομά του στη σχετική λίστα ο Ουζουνίδης. Δεν έχει προσωπικά με τον παίκτη που πηγαίνει στον Ολυμπιακό, αλλά αυτό είχε κάνει και τον περασμένο Γενάρη όταν του τον πρότειναν για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Ακόμη και επί Χιμένεθ είχε... καεί, απλά επανήλθε. Διότι και ο Μανόλο είχε πει τότε που του τον πρότειναν (από την Ένωση σαν παίκτη, διότι το κουμάντο το έκανε Έλληνας ατζέντης) ότι «δεν κάνει για την ΑΕΚ και γενικά για ομάδα πρωταθλητισμού». Αυτά για μένα δεν έχουν σημασία αφού ποτέ δεν ξέρεις αν θα σου βγει ένας παίκτης. Απλά σκέφτομαι τα κείμενα και τα άρθρα για την ΑΕΚ, τον σχεδιασμό της και το αφεντικό της, αν τελικά η πρωταθλήτρια έκανε κίνηση να πάρει τον Γκερέρο... Και μόνο που είχε αναφερθεί το όνομά του λανθασμένα σε εφημερίδα είχε προκαλέσει τέτοιου είδους σχόλια. Κι από διευθυντάδες σε ΜΜΕ. Τώρα βέβαια τσιμουδιά, κιχ... Όμως κύριοι το σωστό είναι κάθε ποδοσφαιριστής να κρίνεται στο χορτάρι και έπειτα από ένα κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό πρέπει να γίνει και με τον Γκερέρο. Όχι ότι με απασχολεί, εννοείται πως εύχομαι να αποτύχει απόλυτα. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα και όχι σοβαρή.

Υγ3: Είπαμε πως όποιος είναι ΑΕΚ και έχει θέματα τούτη την περιόδο, αρκεί μια βόλτα στην Νέα Φιλαδέλφεια, να δει την πρόοδο των εργασιών και να ηρεμήσει. Έτσι απλά και όμορφα...

Υγ4: Από όσο γνωρίζω Λυμπερόπουλος και συνεργάτες είναι έτοιμοι καιρό τώρα για τον αντικαταστάτη του Βράνιες. Αρκετό καιρό τώρα... Και λογικό. Το θέμα είναι να μη συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο από καλύτερο του Βράνιες. Και έχουν έμαθα τέτοιον!