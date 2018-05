Δοκιμαστικά για την πρώτη ομάδα θα διοργανώσει η Κέρκυρα και αυτό ανακοίνωσε σήμερα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Και στα αγγλικά:

"KERKYRA FC is announcing that the registration is now open for the upcoming player trials. The trials will be held between May 7th and May 14th. Registration is required under the email info@aokkerkyra.gr ".