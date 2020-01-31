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Στη Φιορεντίνα ο Κουαμέ!

Στη Φιορεντίνα ο Κουαμέ!

Στη Φιορεντίνα ο Κουαμέ!

Την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ από την Τζένοα ανακοίνωσε η Φιορεντίνα με τη μορφή δανεισμού!

Στη Φιορεντίνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κριστιάν Κουακού με τη μορφή δανεισμού, αλλά και υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο Ιβοριανός επιθετικός είχε φέτος με τη Τζένοα 11 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ!

 

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