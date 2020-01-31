Στη Φιορεντίνα ο Κουαμέ!

Στη Φιορεντίνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κριστιάν Κουακού με τη μορφή δανεισμού, αλλά και υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο Ιβοριανός επιθετικός είχε φέτος με τη Τζένοα 11 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ!
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
LIVE
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΡΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 69vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 70vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 109vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 121vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 127vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 106vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 124
ΡΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
LIVE
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΟΦΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 2vs
ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2
LIVE
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ 1
LIVE
ΟΝΤ 5vs
ΝΟΤΟΝΤΕΝ 0
LIVE
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2vs
ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 1
LIVE
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2vs
ΝΤΟΜΖAΛΕ 0
LIVE
UNICOV 0vs
PROSTEJOV 0
LIVE
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 0
LIVE
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1
LIVE
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ 1vs
WILDON 0
ΤΕΛΙΚΟ
TORPEDO ZHODINO 1vs
ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHACHOENGSAO 1vs
SAMUT PRAKAN CUSTOMS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡAΝΤ 3vs
CRISUL CHISINEU CRIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΙΟΥΤAΓΙΑ ΓΙΟΥΝ. 0vs
SAMUT SAKHON FC 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK LENINGRADETS 1vs
ΠΣΚΟΦ 747 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ 1vs
MOSTISTEA ULMU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ 2vs
TAGANROG 0
ΤΕΛΙΚΟ
DILIJAN 0vs
ΝΟΑ 5
ΤΕΛΙΚΟ
PROGRESUL SPARTAC 1vs
TURNU MAGURELE 4
ΤΕΛΙΚΟ
FC HIRNYK KRYVYI U19 1vs
OLEKSANDRIA U19 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 4vs
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SMOLEVICHI-STI 2vs
ΒΙΤΕΜΠΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝAΜΙΑ ΝΟΓΚΙΝΣΚ 0vs
KRASNYY SGAFKST 4
ΤΕΛΙΚΟ
PETROLUL PLOIEȘTI 5vs
SR BRASOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
DNIPRO-1 U21 1vs
ZORYA LUHANSK U21 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 2vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΟΝΜΠΟΥΡΙ 2vs
ΡΑΓΙΟΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2vs
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIRNYK KRYVYI RIH 4vs
ENERHIYA N. KAKHOVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BRANN 1vs
ΧΟΡΣΕΝΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEHCHEVO 0vs
BELASICA STRUMICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 1vs
ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEFTOCHIMIC BURGAS 4vs
ΝΤΟΜΠΡΙΝΤΖΧΑ ΝΤΟΡΜΠΙΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΤΖ 4vs
ΠΡΟΛΕΤΕΡ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PELISTER BITOLA 0vs
BREGALNICA STIP 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΣΚΑ 3vs
FK BRODARAC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4vs
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΛΜ 1846 3vs
NURNBERG II 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINAUR BAIA MARE 3vs
ACS GLORIA BISTRITA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4vs
TSARSKO SELO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΒΟ ΠΟΥΜΠΛΙΚΟΥΜ 2vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ 2
ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚAΡΝΑ -vs
OSTERSUNDS FK -
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ -vs
ΠAΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ -
ΣΤΑΡΤ -vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ -
ΝΟΡΜΠΙ -vs
ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ -
ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ -vs
ΑΟ ΓΙΟΥΧΤΑΣ -
ΝΤΡAΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ST. MARGARETHEN -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
ΧΟΡΝ -
ΓΚΝΑΣ -vs
ΚAΛΣΝΤΟΡΦ -
ΒAΙΤΣ -vs
ΛΑΦΝΙΤΖ -
FIRST VIENNA -vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` -
ΣΤΡΟΜΕΝ -vs
BAERUM -
SIARKA TARNOBRZEG -vs
WISLA SANDOMIERZ -
KORNBERG FELDBACH -vs
TUS ST.PETER/O. -
SHPILIARY LVIV -vs
FC LIONS LVIV -
SV PACHERN -vs
FC UNION RB WEINLAND -
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -vs
LÄÄNEMAA HAAPSALU -
SV BURGALTENDORF -vs
SC VELBERT -
SAARBRUCKEN -vs
ROCHLING VOLKLINGEN -
DONAU WIEN -vs
L.A. RIVERSIDE -
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -vs
ΣΚΒΕΤΣΑΤ -
ΤΟΥΖ ΧΕΙΛΙΓΚΕΝΚΡΟΥΖ -vs
MARKT ALLHAU -
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -vs
ΤΑΛΙΝΑ ΚAΛΕΦ ΙΙ -
ΣΑΝ ΜΟΧΤΑΣ -vs
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
DABROWSKI/KONTINEN 1vs
KREJCIKOVA/MEKTIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
SHARMA/SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 1
Την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ από την Τζένοα ανακοίνωσε η Φιορεντίνα με τη μορφή δανεισμού!
Στη Φιορεντίνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κριστιάν Κουακού με τη μορφή δανεισμού, αλλά και υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο Ιβοριανός επιθετικός είχε φέτος με τη Τζένοα 11 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ!