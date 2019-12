Οι Παρτενοπέι έχουν κάνει παράδοση το να εντυπωσιάζουν με τις εμπνεύσεις τους κάθε χρόνο όταν έρχεται η ώρα για την αλλαγή του χρόνου και το ίδιο έκαναν και φέτος. Αυτή τη φορά, το θέμα του ημερολογίου είναι οι διαφορές και το πώς μπορούν να συνυπάρξουν όλοι μαζί, με τον σκηνοθέτη να έχει ημίγυμνους τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δείχνουν και τις χορευτικές ικανότητες τους.

One City, One Club, One World - Calendario SSC Napoli 2020.

In edicola con il Corriere dello Sport - Stadio.#OneCityOneClubOneWorld #CalendarioSSCNapoli2020 pic.twitter.com/VMT0oNVphV

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 12, 2019