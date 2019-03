Ντάβιντε Αστόρι: Ένας χρόνος δίχως τον captain... (pics & vids)

Σε ηλικία μόλις 31 ετών, προδομένος από την καρδιά του, ο Ντάβιντε Αστόρι, το ξημέρωμα της 4ης Μαρτίου του 2018, «έφυγε» από αυτή τη ζωή, έχοντας πέσει να κοιμηθεί στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα του πριν από παιχνίδι με την Ουντινέζε.

Ο γιατρός της ομάδας ήταν εκείνος που βρέθηκε στο δωμάτιο του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή και διαπίστωσε τον θάνατό του, ενημερώνοντας τον Στέφανο Πιόλι και τους παίκτες για την κατάληξη του ποδοσφαιριστή που μόλις το προηγούμενο βράδυ ήταν μια χαρά και περνούσε χρόνο με τους συμπαίκτες του.

Έκτοτε, ουδείς τον ξέχασε. Ναι μεν ξεκίνησε την καριέρα του από τη Μίλαν, ναι μεν είχε περάσει και από τη Ρόμα ως δανεικός στην καριέρα του, όμως, από το 2015, βρισκόταν στη Φιορεντίνα, την οποία λάτρεψε και στην οποία λατρεύτηκε.

Έγινε αρχηγός των «βιόλα», αγαπήθηκε από τον κόσμο και αυτό φάνηκε σ' εκείνες τις δύσκολες, μαύρες ώρες μετά τον θάνατο του 31χρονου, όταν ο κόσμος δημιουργούσε ατμόσφαιρα... γηπέδου στην κηδεία του και έδειξε ότι πάντοτε θα τον κουβαλάει στην καρδιά του και θα τον σκέφτεται όταν θα στηρίζουν την ομάδα από την εξέδρα.

One year after his death, all Serie A matches this weekend will hold a minute’s applause in the 13th minute to honour Davide Astori pic.twitter.com/JU1ee58B9w

— Dugout (@Dugout) March 1, 2019