Μάγκας Ντε Ρόσι: Αρνήθηκε το περιβραχιόνιο και το επέστρεψε στον Φλορέντσι! (vid)

Ο Ντε Ρόσι, το βράδυ της Δευτέρας, πέρασε με αλλαγή στο ματς στο 68ο λεπτό στη θέση του Τζάστιν Κλάιφερτ και πέντε λεπτά αργότερα έκανε την ασίστ στον Φάτζιο για το δεύτερο γκολ των «τζιαλορόσι», προτού μειώσει η Μπολόνια στο 84' στο τελικό 2-1.

Μόλις πέρασε με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, ο Ντε Ρόσι αρνήθηκε το περιβραχιόνιο και το πέταξε πάλι πίσω στον Φλορέντσι, ο οποίος είχε ξεκινήσει το ματς ως αρχηγός.

Εκείνη τη στιγμή δεν τον ένοιαζε τίποτα τον «μαχητή» των Ρωμαίων. Μονάχα η ομάδα του...

This is a captain. De Rossi doesn’t need an armband to know he leads Roma. pic.twitter.com/SmaRdDs6Pz

