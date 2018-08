Ο Μόντσι τον είχε πάει στη Σεβίλλη, ο ίδιος τον πήρε και στη Ρόμα. Ο Στίβεν Ν'Ζονζί είναι επισήμως παίκτης των Τζαλορόσι έως και το 2022. Οι Ρωμαίοι πλήρωσαν στους Ανδαλουσιανούς 26,6+4 εκατ. ευρώ και έκαναν δικό τους τον 29χρονο Γάλλο παγκόσμιο πρωταθλητή, που θα γεμίσει τη μεσαία γραμμή τους.

It's official: World Cup winner Steven Nzonzi is an #ASRoma player! #DajeSteven pic.twitter.com/NGaS6uIv1Z

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 14, 2018