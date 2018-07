Μανωλάς για Ρόμα: «Χαρούμενος που είμαι εδώ» (vid)

«Είχαμε ένα πρόγραμμα που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το καλοκαίρι και το ακολουθήσαμε. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπω μία καλή ομάδα, αλλά θέλω να την δω όταν δουλέψουμε όλοι μαζί. Θέλω να δουλέψουμε σκληρά. Αυτή η προετοιμασία είναι η πιο σημαντική από όλες. Φέτος γνωρίζουμε ήδη τι μας ζητάει ο Ντι Φραντσέσκο και θα λειτουργήσουμε καλύτερα» είπε ο Ελληνας κεντρικός αμυντικός.



«Έλαβα πολλά μηνύματα από τους φιλάθλους και τους ευχαριστώ. θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Έχω ανανεώσει το συμβόλαιό μου την περασμένη χρονιά και είμαι βέβαιος ότι φέτος θα είναι καλύτερα. θα προσπαθήσω να βοηθήσω όλους τους νέους. Είναι ταπεινοί, μερικοί είναι πολύ νέοι. Η Ρόμα δεν είναι ένα εύκολο μέρος, θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και να εργαστούν σκληρά. Επίσης, έφτασαν παίκτες με εμπειρία, όπως Μαρκάνο, Σαντόν, ο Κριστάντε» πρόσθεσε.



«Εάν περιμένω περισσότερο την Serie A ή το Champions League; Το πρωτάθλημα, γιατί θα είναι για όλη την σεζόν, κάθε Κυριακή. Στο Champions League δημιουργήσαμε προσδοκίες φτάνοντας στα ημιτελικά, είναι το πιο όμορφο τουρνουά. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Η Ιντερ έκανε καλές μεταγραφές, όπως και εμείς. Η Γιουβέντους είναι πάντα η Γιουβέντους, έχει ένα ισχυρό ρόστερ. Πρέπει πάντα να αγωνιζόμαστε σκληρά. Είμαι αισιόδοξος, αλλά εξαρτάται από τη δουλειά μας. Πρέπει να πάμε καλύτερα από πέρυσι. Πρέπει να βελτιώσω τους ελιγμούς μου και τη διαχείριση της μπάλας. Πρέπει να βελτιώνεσαι πάντα, ακόμα κι αν λέγεσαι Ρονάλντο ή Μέσι».

'The Greek God of Rome' wants to kick on again this season...

