Ξέσπασε σε δάκρυα ο Ικάρντι (vid)

Η Ίντερ νικούσε 2-1 τη Γιουβάντους μέχρι το 87'. Ο Μάουρο Ικάρντι είχε κάνει το 1-1 βοηθώντας την ομάδα του κόντρα στη «βέκια σινιόρα», που ήθελε τη νίκη.

Τα πάντα ήρθαν τούμπα, όταν οι Σκρίνιαρ και Ιγουαΐν έδωσαν τη νίκη στη «Γιούβε».

Σαφώς στεναχωρημένος και απογοητευμένος, ο Αργεντινός επιθετικός αποχώρησε από το γήπεδο δίχως να μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του.

Mauro Icardi , a truly warrior that showing his love and loyalty to Inter Milan day after day , it’s really disgusting what Spalletti did to him , the stupidity of Spalletti reached to a new high level this time , he keep broken his own record #InterJuve #InterJuventus #SerieA pic.twitter.com/6juN7yAikW

