Δολοφονικό πάτημα και αίματα στον Μάντζουκιτς (vids & pics)

Ανόητο, ανούσιο, δολοφονικό. Το πάτημα του Βεσίνο στον Μάντζουκιτς ήταν η μεγαλύτερη βλακεία που θα μπορούσε να κάνει ο μέσος της Ιντερ, καθώς την άφησε με παίκτη λιγότερο από το 18' στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους. Πριν αποχωρήσει όμως, φρόντισε να αφήσει ματωμένο και γεμάτο σημάδια το πόδι του Κροάτη, που την έφαγε πραγματικά γερά.

Vecino sent off after a VAR review!! #DerbyDItalia pic.twitter.com/cUpolcRCzq

