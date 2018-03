Μπουφόν: «Αυτή είναι η κορυφαία επέμβασή μου ever» (vid)

Ο Τζίτζι Μπουφόν έδωσε μία live συνέντευξη στο Facebook της Γιουβέντους κι εκεί μεταξύ άλλων κατονόμασε την κορυφαία επέμβαση της καριέρας του κι αυτή δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από την εκπληκτική αντίδρασή του στον τελικό του Champions League του 2003: «Πιθανώς εκείνη στην κεφαλιά του Ιντσάγκι».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι θεωρεί ευφυή τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Επειδή έχει αλλάξει με τα χρόνια τον τρόπο που αγωνίζεται». Τέλος μίλησε και για τον Ικερ Κασίγιας, εκφράζοντας το θαυμασμό του: «Εχει αποδείξει ότι είναι ένας πρωταθλητής πέραν από το κανονικό».

#Juventus goalkeeper Gianluigi Buffon names his save from Filippo Inzaghi’s header in the #UCL final as perhaps his best. https://t.co/jf22Bp3gGe #ACMilan pic.twitter.com/4wD15zseod

