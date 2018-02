Το απίθανο αυτογκόλ της Ίντερ! (vid)

Ο Χαντάνοβιτς την είχε γλιτώσει νωρίτερα μετά το λάθος του στη σέντρα του Χίλιεμαρκ, με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι, όμως η άμυνα της Ίντερ στο ματς με την Τζένοα βρέθηκε σε πολύ κακή βραδιά. Έτσι, στο τέλος του πρώτου μέρους ήρθε ένα απίθανο αυτογκόλ, όταν ο Σκρίνιαρ έστειλε την μπάλα πάνω στον Ρανόκια και εκείνη στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα...

GOOOAAAAALLLLL!!! Inter couldn't score that OWN GOAL even if they tried. #Genoa take the lead through a #Skriniar assisted #Ranocchia own goal. 1-0 | 45' #GenoaInterpic.twitter.com/WR50fF5yae

— SerieAchannel (@SerieAchannel) February 17, 2018