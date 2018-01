Ο Μπενάλι ξεκίνησε την καριέρα του με την Μάντσεστερ Σίτι, είναι Αγγλος αλλά και πέντε φορές διεθνής με την Εθνικής Λιβύης και αποκτήθηκε ως δανεικός με option αγοράς 2 εκατ. ευρώ. «Δεν βλέπω την ώρα να μπω στο γήπεδο με τη φανέλα της Κροτόνε» δήλωσε.

Carico per questa nuova sfida, grazie a Pescara per questi 2 anni che siamo stati insieme.

Ora non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia del Crotone! #forzasquali pic.twitter.com/FEfSGU2qnH

— Ahmad Benali (@AhmadBenali) January 17, 2018