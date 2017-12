Ντοναρούμα: «Εχω συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια εδώ»

Ο 18χρονος τερματοφύλακας μίλησε μετά το τέλος του αγώνα της Μίλαν με την Φιορεντίνα στο Artemio Franchi (1-1). «Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε συνέχεια, μετά το ντέρμπι θέλαμε ένα θετικό αποτέλεσμα και το πήραμε αφού αντιδράσαμε αμέσως μόλις δεχθήκαμε γκολ. Ο αδερφός μου; Είμαι περήφανος για την εμφάνισή του στο ντέρμπι, πάντα δουλεύει καλά. Λυπάμαι για πανό που σήκωσαν οι οπαδοί μας». Ο Τζίτζιο συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με τα γάντια της Μίλαν. «Θα το γιορτάσω με την ομάδα και όλους στο Μιλανέλο. Το μέλλον μου μακριά από την Μίλαν; Εχω συμβόλαιο για ακόμα τέσσερα χρόνια, θα απαντήσω έτσι».

100 - Gianluigi #Donnarumma plays today his 100th game for AC Milan (all competitions): 33 clean sheets and 313 saves in his first 99 matches. Milestone. #FiorentinaMilan pic.twitter.com/hixvGqnnUk

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 30, 2017