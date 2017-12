Μπουφόν: «Ευχαριστώ Ικερ»

Ο ιστορικός τερματοφύλακας της Γιουβέντους και του calcio πήρε τον τίτλο του Αθλητή της χρονιάς και δέχθηκε το μήνυμα ενός άλλου θρυλικού keeper των τελευταίων δεκαετιών, του Ικερ Κασίγιας και όπως προκύπτει ήταν κάτι που τον συγκίνησε. «Είσαι ένας φίλος όπως πάντα. Αυτά που είπες με άγγιξαν πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ».

.@IkerCasillas you're a friend as usual. What you said yesterday during the #GazzettaSportsAwards really touched me. Thank you so much!

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 13, 2017