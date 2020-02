Παραλίγο ήρωας στο 90'+2' ο Ποντένσε στο ντεμπούτο του (pics & vids)

Ο τραυματισμός του Ανταμά Τραορέ... επίσπευσε το ντεμπούτο του Ντάνιελ Ποντένσε με τους Γουλβς. Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού μπήκε αλλαγή στο 76' και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο εικοσάλεπτο που αγωνίστηκε, στο 0-0 των Λύκων κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Αγωνιζόμενος ως επιτελικός με πλήρη ελευθερία πίσω από τον Ραούλ Χιμένες, ο Ποντένσε έτρεχε ασταμάτητα, βοηθούσε στην άμυνα και στην επίθεση έκανε ουκ ολίγες φορές αισθητή την παρουσία του.

Στο 84' κέρδισε κίτρινη κάρτα σε φάουλ του Λουκ Σο ενώ έφευγε στην αντεπίθεση, ενώ στο επόμενο δίλεπτο έβγαλε δύο πολύ καλές τελικές πάσες στον Ματ Ντόχερτι (το κοντινό του σουτ του κόπηκε από τους αμυντικούς) και στον Χιμένες, ο οποίος ήταν μόνος του προ του Νταβίδ δε Χέα, έστειλε την μπάλα πάνω στον Ισπανό τερματοφύλακα, αλλά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και μετά από αντεπίθεση, ο Ποντένσε παραλίγο να εξελιχθεί σε... ήρωα για τους Λύκους, αφού του ήρθε η μπάλα μέσα στην περιοχή, γύρισε για να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι, αλλά κόπηκε από την άμυνα της Γιουνάιτεντ.

Στο φινάλε, μάλιστα, ο Ποντένσε αντάλλαξε την φανέλα του με τον (άλλοτε συμπαίκτη του στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας) Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος έκανε και αυτός με την σειρά του το ντεμπούτο του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Bruno Fernandes only been in Manchester a couple of days and looked the best player on the pitch..pic.twitter.com/W2llgtWYiW

— UTFR (ManUtd_HQ) February 1, 2020