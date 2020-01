Ο Ισπανός προπονητής των «κανονιέρηδων», παρά το γεγονός πως θήτευσε στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι στο πλευρό του Πεπ Γκουαρδιόλα και τώρα ανέλαβε τους «κανονιέρηδες», είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους οπαδούς της Έβερτον.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς Κυπέλλου με τη Λιντς που ολοκληρώθηκε με το 1-0 χάρη σε γκολ του Ρέις Νέλσον, την ώρα που μιλούσε, άκουσε κινητό να χτυπάει με ήχο του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ και γέλασε αμήχανα, με τη σύνδεση του ονόματός του και της ομάδας να είναι κάτι... αναπόφευκτο.

That moment when Mikel Arteta's press conference is interrupted by an @Everton ringtone! pic.twitter.com/wAdyIAbexM

— Hayters TV (@HaytersTV) January 6, 2020