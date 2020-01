Εχει κάνει πολλά και διάφορα, αλλά αυτό ήταν πρωτοφανές. Τιμή και δόξα στον μεγάλο Ζοσέ Μουρίνιο λοιπόν, ο οποίος είδε τον διαιτητή του Σαουθάμπτον – Τότεναμ, Μάικ Ντιν, να διακόπτει το ματς και να του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Ο λόγος; Οτι είχε φτάσει μέχρι τον αντίπαλο πάγκο και κρυφοκοίταζε τις αλλαγές που σχεδίαζαν οι Αγιοι.

What is Mourinho doing LOOOOL pic.twitter.com/Np80CJzmKc

— (@UsmanA__) January 1, 2020