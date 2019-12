Νούνο Σάντο κατά VAR: «Πανηγυρίζουμε γκολ που... δεν είναι γκολ» (vid)

Οι «λύκοι», όπως το έκαναν την περασμένη Παρασκευή κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, έτσι και την Κυριακή στο «Άνφιλντ» έβαλαν πολύ δύσκολα στους «κόκκινους» που όμως άντεξαν και πήραν ακόμα μια νίκη για να κλείσουν το 2019 με θετικό πρόσημο και με μόλις μια ήττα από τον περασμένο Ιανουάριο σε ματς πρωταθλήματος.

Η Γουλβς κατάφερε να ισοφαρίσει λίγο πριν την ανάπαυλα με τον Νέτο, όμως, εντοπίστηκε οφσάιντ... χιλιοστών για να συνεχιστεί η «βαβούρα» και η κουβέντα για την τεχνολογία που η αλήθεια είναι ότι ναι μεν αποδίδει δικαιοσύνη αλλά έχει ταλαιπωρήσει το ποδόσφαιρο...

«Αποφασίζει ένας διαιτητής από μια τηλεόραση, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο. Δεν αισθάνεται το ματς, δεν το ζει. Έχουμε φτάσει να παίζουμε στο Άνφιλντ, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, σε ένα εξαιρετικό γήπεδο, μπροστά σε εξαιρετικούς οπαδούς και πανηγυρίζουμε γκολ που δεν είναι γκολ»!

"Decisions are made from a referee miles away watching a TV screen!"

"They do not feel the game."

"We are celebrating non-goals!"

Nuno Espírito Santo has his say on VAR in the @PremierLeague. pic.twitter.com/RSP2GmaSsE

