Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ τον περιμένει ακόμα να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέλει να κάνει υπομονή με το πρόβλημα που ταλαιπώρησε τον Γάλλο χαφ στο πόδι, όμως, ο ποδοσφαιριστής... μια χαρά περνάει.

Μετά το μπασκετάκι με τον Τζίμι Μπάτλερ στο Μαϊάμι, τώρα χορεύει ξέφρενα, αν και το επέτρεπε η περίσταση...

Ο αδερφός του, Φλορεντίν, παντρεύτηκε και φυσικά όλα τα αδέρφια Πογκμπά μαζί, έδωσαν... ρεσιτάλ!

Paul Pogba at his brothers [ Florentin Pogba] wedding today.

Paul Labile Pogba had a blast at his brother’s wedding pic.twitter.com/TwEpicXATU

— ESPN FC (@ESPNFC) December 16, 2019