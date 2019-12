Ο Σουηδός θρύλος των «κανονιέρηδων» πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ως υπηρεσιακός κόουτς της ομάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και ήταν λογικό να υπάρξει ξέσπασμα από τους ποδοσφαιριστές του μετά την πολύ κακή εικόνα των προηγούμενων ημερών.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έπεσε στην αγκαλιά του Λιούνγκμπεργκ, ενώ, έδειξαν όλοι να το απολαμβάνουν και να το χαίρονται με τον νέο τους προπονητή...

You can tell the Arsenal players love Freddie #WHUARS pic.twitter.com/ZJMblq4MZF

— Football Daily (@footballdaily) December 9, 2019