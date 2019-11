Η είδηση ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας του South Yorkshire, Ντέιβιντ Ντάκενφιλντ, αθωώθηκε μεσοβδόμαδα από τις κατηγορίες, που τον βάραιναν σχετικά με το δυστύχημα στο Χίλσμπορο, έδωσαν έναυσμα στην κερκίδα της Λίβερπουλ να διαμαρτυρηθεί.

Στο ματς με αντίπαλο την Μπράιτον, οι οπαδοί των Reds ύψωσαν σημαίες και πανό, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη έστω και καθυστερημένα στη μνήμη των 96 νεκρών από τον ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ το 1989, σε ακόμα μία ένδειξη ότι η μελανή αυτή σελίδα δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τους φίλους του συλλόγου.

This was the moment flags in memory of the 96 Hillsborough victims were poignantly held aloft at Anfield during Liverpool's match with Brighton pic.twitter.com/n96DkiF8fY

— Liverpool Echo (@LivEchonews) November 30, 2019