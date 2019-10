Ο Μανέ γελάει με το βίντεο που κυκλοφόρησε μετά τον τσακωμό με τον Σαλάχ (vid)

Ο Σενεγαλέζος είχε βγει εκτός εαυτού για... μια πάσα που δεν πήρε από τον Αιγύπτιο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπέρνλι.

Είχε ξεσπάσει στον πάγκο κι εκεί τον συγκρατούσε ο Μίλνερ. Ο Φιρμίνο από την πλευρά του είδε την αστεία πλευρά του περιστατικού και το βλέμμα του προς την κάμερα για την αμηχανία της στιγμής ήταν τρομερό.

Οι Μανέ και Σαλάχ τα έχουν συζητήσει, έχουν λύσει τις διαφορές τους, συνεχίζουν αρμονικά στο γήπεδο και ο... παραπονιάρης Σενεγαλέζος γέλασε με το βιντεάκι που του παρουσίασαν στο «Μέλγουντ» στο περιθώριο μιας συνέντευξης...

Don't want to be making outrageous claims here, but I might have personally saved Liverpool's season. pic.twitter.com/kMVOBPTO33

— Kristian (@vonstrenginho) October 28, 2019