Τζάκα: Έβγαλε το περιβραχιόνιο και από το... Instagram (pic)

Ο Ελβετός χαφ, έμεινε εκτός αποστολής για το αποψινό παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για τους «16» του LeagueCup και το θέμα του συνεχίζει ν' απασχολεί την Άρσεναλ.

Ο Ουνάι Έμερι τόνισε πως ο παίκτης είναι λυπημένος και συντετριμμένος με όσα έχουν συμβεί, όμως την ίδια στιγμή, οι Times αναφέρουν πως ο Τζάκα δεν έχει καμία διάθεση να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο για το γεγονός πως τους έβρισε και έβγαλε τη φανέλα στην αλλαγή στο ματς με την Πάλας.

Στο Instagram, πάντως, άλλαξε και τη φωτογραφία προφίλ στον λογαριασμό του και έβαλε μια με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, βγάζοντας αυτή που είχε με την εμφάνιση των «κανονιέρηδων» και το περιβραχιόνιο...

Granit Xhaka's Instagram profile photo used to show him captaining Arsenal.

Today, he changed it to a photo of him captaining Switzerland. pic.twitter.com/QURKCsxS5t

