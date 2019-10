Ο Γκαμπονέζος επιθετικός της Άρσεναλ ήταν εκείνος που στο δεύτερο ημίχρονο απάντησε στο γκολ του ΜακΤόμινεϊ, ωστόσο, αρχικά «πάγωσε» καθώς είδε τον επόπτη να σηκώνει το σημαιάκι του.

Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, υπάρχει πλέον το VAR και διόρθωσε κάτι που θα αποτελούσε τεράστιο λάθος.

Το βλέμμα του «Όμπα» στον Ντε Χέα, ήταν κάτι μεταξύ «είσαι τυχερός...» και «κάτσε να δούμε...»!

The finish

The flag

That look

The VAR check

The celebration

The drama surrounding @Aubameyang7's #MUNARS equaliser in just over 30 seconds pic.twitter.com/iAix8p66DA

