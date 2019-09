Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των «baggies» ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στην αναμέτρηση απέναντι στους Ρέιντζερς το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο, έκανε και μια μπαλιά που μόνο θαυμασμό προκαλεί...

Από πλάγια δεξιά και έχοντας αντιληφθεί την κίνηση που μπορούσε να κάνει ο συμπαίκτης του στην περιοχή, «έκοψε» την αντίπαλη άμυνα με την κάθετη που δημιούργησε κίνδυνο για την αντίπαλη εστία, αλλά δεν έγινε ασίστ...

Δείτε την απίθανη μπαλιά:

West Brom’s Matheus Pereira with one of the best passes you’ll see all season pic.twitter.com/fae3PxPTsP

— Lou (@louorns_) September 28, 2019