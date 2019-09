Τζέραρντ: «Είμαι κολακευμένος, αλλά... θέλω να μείνει ο Κλοπ» (vid)

Ο Stevie G, είναι ο καταλληλότερος για να βρεθεί στην τεχνική ηγεσία των «κόκκινων», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Κλοπ μιλώντας για τον άνθρωπο που θα ήθελε να δει στη θέση του στο σενάριο που τον ήθελε ν' απομακρύνεται από τη θέση του.

«Είμαι κολακευμένος, αλλά θέλω να πω ότι ο Κλοπ είπε να γίνει αυτό σε περίπτωση που... τον απέλυαν άμεσα. Εγώ ως οπαδός της ομάδας, θέλω να συνεχίσω να τον βλέπω στον πάγκο για πολλά χρόνια ακόμα» ήταν η απάντηση του θρύλου της Λίβερπουλ και νυν τεχνικού της Ρέιντζερς.

Steven Gerrard on being linked to the Liverpool job after Klopp leaves

"I'm surprised and flattered" pic.twitter.com/pyn3xkray6

