Όταν ο Φαν Ντάικ πήγε να χάσει τη ζωή του εξ αιτίας μιας λάθος διάγνωσης

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Four Four Two ο προπονητής της δεύτερης ομάδας της Χρόνινχεν, ο Ολλανδός στόπερ είχε εξεταστεί από γιατρούς λόγω μιας αδιαθεσίας που ένιωθε, χωρίς ωστόσο να του βρουν κάτι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα, όμως, ήταν αρκετά σοβαρό...

«Ήταν άρρωστος, αλλά δεν είχαμε καταλάβει πόσο σοβαρά. Ήταν στο σπίτι του και πονούσε πολύ. Πήγε στο τοπικό νοσοκομείο, αλλά δεν του βρήκαν τίποτα και τον έστειλαν ξανά σπίτι του. Όμως ο πόνος χειροτέρευε και όταν ήρθε η μητέρα του να τον δει αντιλήφθηκε πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Τον πήγε σε ένα άλλο νοσοκομείο και αυτό αποδείχτηκε σωτήριο. Ήμουν σοκαρισμένος, γιατί όταν τον ξαναείδα είχε μεταμορφωθεί από έναν μεγαλόσωμο άνδρα σε έναν… ζαρωμένο άντρα. Ευτυχώς κατάφερε να συνέλθει γρήγορα», αναφέρει ο Ντικ Λουκίεν.

Σύμφωνα με τη διάγνωση των γιατρών, ο Φαν Ντάικ είχε υποστεί οξεία σκωληκοειδίτιδα, η οποία προχώρησε και εξελίχθηκε σε περιτονίτιδα, με συνέπεια να επηρεάσει τα νεφρά του. Έτσι μπήκε άμεσα στο χειρουργείο, κάτι που έσωσε τη ζωή του Ολλανδού στόπερ.