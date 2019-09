Ο ΜακΝτόναλντ υπέγραψε στη Χαλ το 2018, έκανε μόλις τρεις συμμετοχές πέρυσι λόγω τραυματισμού, ενώ πρόσφατα ανάρρωσε από βαθιά φλεβική θρόμβωση. Γενικά τα νέα ήταν άσχημα για αυτόν τον τελευταίο χρόνο, αλλά τα χειρότερα ήρθαν τώρα. «Η Χαλ ανακοινώνει με θλίψη πως ο Άνγκους ΜακΝτόλαντ διεγνώσθη με καρκίνο του εντέρου σε αρχικό στάδιο. Ο Άνγκους έδειξε πως έχει πολύ δυνατό χαρακτήρα με τον τρόπο που αντέδρασε στην είδηση», αναφέρει στο ξεκίνημα της ανακοίνωσης της η Χαλ, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα του κλαμπ είναι η σωματική και πνευματική υγεία του, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξη της υγείας του...

Club Statement: Angus MacDonald.

The whole Hull City family join together in showing Angus continued love and will support him in his recovery.

