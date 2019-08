Μπέκαμ για Τζέιμς: «Έτσι πρέπει να πανηγυρίζουν με αυτή τη φανέλα...» (pic & vid)

Ο Τζέιμς ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 4-0 απέναντι στους «μπλε», σκοράροντας στην παρθενική του παρουσία στην Premier League, στο επίσημο ντεμπούτο του με τους «κόκκινους διαβόλους», μόλις 7 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Ξέσπασε και αφιέρωσε το γκολ στον εκλιπόντα πατέρα του, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να σχολιάζει στα social media: «Έτσι πρέπει πρέπει να πανηγυρίζουν όσοι σκοράρουν με αυτή τη φανέλα σε αυτό το γήπεδο...».

Beckham on Daniel James: “That's how players should celebrate when scoring in this shirt at our stadium.” #mufc [Ig] pic.twitter.com/Kw5XTVt3DV

— United Xtra (@utdxtra) August 15, 2019