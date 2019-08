Η Σίτι «πονάει» τη Λίβερπουλ με Στόουνς και Γουόκερ (vid)

Από τη μια, η απομάκρυνση του Τζον Στόουνς που πρόλαβε και για χιλιοστά η μπάλα δεν είχε περάσει την τελική γραμμή στο ντέρμπι του Etihad τον περασμένο Ιανουάριο, όταν οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν 2-1 από τους «πολίτες» στο ξεκίνημα της επικής ανατροπής στη βαθμολογία από το σύνολο του Γκουαρδιόλα.

Από την άλλη, το τρομερό ψαλίδι του Γουόκερ στις καθυστερήσεις του Community Shield στο «Γουέμπλεϊ», το μεσημέρι της Κυριακής, για να μην επιτρέψει στον Σαλάχ να σκοράρει και ν' ανατρέψει το σκορ για να πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν η ομάδα του Κλοπ.

Οι δύο φάσεις προκαλούν πνευματικό πόνο στους οπαδούς της Λίβερπουλ και η Σίτι τις υπενθυμίζει στα social media, καλώντας τον κόσμο της να ψηφίσει για την καλύτερη goal-line clearance!

Those fine margins at work again...

But whose clearance was better?

#mancity

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2019