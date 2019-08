Κλαούντιο Μπράβο: Ξεχασμένος, αλλά καθοριστικός (vids)

Ο Χιλιανός τερματοφύλακας πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές την περασμένη σεζόν. Έπρεπε ν' αντιμετωπίσει έναν σοβαρό τραυματισμό στον Αχίλλειο τένοντα από το καλοκαίρι του 2018, έβλεπε τον Έντερσον να λάμπει κάτω απ' τα δοκάρια των «πολιτών» και να γίνεται εκ των πρωταγωνιστών της κατάκτησης κάθε εγχώριου τίτλου και οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του Κλαούντιο Μπράβο θα είχε ήδη... μαζέψει τις βαλίτσες του από το «Etihad».

«Πάντοτε ήμουν αισιόδοξος άνθρωπος, πάντοτε είχα πίστη στον εαυτό μου και ήξερα τις ικανότητές μου. Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα. Είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, μου αρέσει ο ανταγωνισμός και πάντα θα έχω υψηλότατες προσδοκίες από τον εαυτό μου» είχε δηλώσει και κατάφερε να βρεθεί στο αρχικό σχήμα της Μάντσεστερ Σίτι στο «Γουέμπλεϊ» για το Community Shield του 2019.

Τη στιγμή που υπάρχουν ήδη σενάρια για το μέλλον του, με την Κλαμπ Αμέρικα του Μεξικό να μην έχει κανένα πρόβλημα να καλύψει τις οικονομικές του απαιτήσεις και να τον θέλει γι' αντικαταστάτη του Αγκουστίν Μαρκεσίν, ο Κλαούντιο Μπράβο επιμένει να συνεχίσει στους γαλάζιους του Μάντσεστερ και να παλέψει με τον Έντερσον.

«Με εντυπωσίασε, ήταν ήρεμος, βοηθούσε στη μεταφορά του παιχνιδιού και ήταν εκείνος που το κέρδισε για εμάς. Είναι εκπληκτικός δεύτερος τερματοφύλακας. Μας έσωσε σε πολλές καταστάσεις, έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις σε δύσκολες φάσεις και φυσικά απέκρουσε και το πέναλτι που αποδείχθηκε καθοριστικό» ήταν η δήλωση του Πεπ Γκουαρδιόλα για τον Χιλιανό πορτιέρε που του αποδεικνύει ότι θα μπορεί να παραμένει ήσυχος στις στιγμές που θα θέλει να ξεκουράσει ή δεν θα έχει διαθέσιμο τον Έντερσον.

Στα 94 λεπτά (μαζί με τις καθυστερήσεις) στα οποία αγωνίστηκε ο Μπράβο στο Community Shield, είχε 7 καίριες αποκρούσεις (οι 5 εξ αυτών σε τελικές των παικτών της Λίβερπουλ εντός περιοχής), 71 επαφές με τη μπάλα, 40 επιτυχημένες μεταβιβάσεις (!), 76% αποτελεσματικότητα στις πάσες, 11 ακριβείς μακρινές μεταβιβάσεις.

Το γεγονός πως μπορεί να παίζει και με τα πόδια και δεν έχει κανένα πρόβλημα να εμπνεύσει σιγουριά ακόμα κι όταν τη δίνει κοντά στους αμυντικούς του υπό την πίεση αντιπάλων ή βρίσκει μακριά ξεμαρκάριστο συμπαίκτη για να του στείλει τη μπάλα με ακρίβεια, του προσθέτει πόντους και τον ανεβάζει πολύ στα μάτια του προπονητή του.

Είναι εκπληκτικό πως στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ στο «Γουέμπλεϊ», ο Μπράβο είχε 42 επαφές με τη μπάλα, δηλαδή, τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι στα πρώτα 45' του αγώνα! Πρώτος σε αυτό το κομμάτι ήταν ο Τζο Γκόμες στην άμυνα των «κόκκινων» που είχε 50 επαφές. Κι όμως, ουδεμία ανησυχία προκαλούσε στα μετόπισθεν της Σίτι ή τον Γκουαρδιόλα η παρουσία της μπάλας στα καρέ της ομάδας και στα πόδια του Μπράβο, από τη στιγμή που εκείνος ήταν απόλυτα ήρεμος πριν από κάθε του κίνηση.

Claudio Bravo Get accurate pass #ComunityShield #LIVMNC pic.twitter.com/7eZLuR9Ua0

Απέκρουσε και το πέναλτι του Βαϊνάλντουμ, ήταν θετικός στη διαδικασία από την άσπρη βούλα αφού η παρουσία του έδειχνε να προκαλεί ανησυχία στους παίκτες του Κλοπ που βρέθηκαν απέναντί του

Η φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία κύλησε ιδανικά για εκείνον και το μεσημέρι της Κυριακής απέδειξε πως όσο θα είναι υγιής, θα μπορεί να προσφέρει σε υψηλότερο επίπεδο. Το γεγονός πως έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του, τον κάνει να μην φύγει από το Μάντσεστερ, ακόμα κι αν ξέρει ότι γι' ακόμα μια σεζόν θα είναι δεύτερος τερματοφύλακας, έχοντας την υποχρέωση να παλέψει πολύ για να το αλλάξει αυτό.

Στην πλειοψηφία του, ο βρετανικός Τύπος τον βαθμολόγησε με 8-8,5/10, δίνοντάς του δικαιωματικά, καθαρά και πανάξια την καλύτερη βαθμολογία από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή των Πρωταθλητών Αγγλίας για το παιχνίδι του Community Shield. Καλός και ο Ντε Μπρόινε που έλειψε πολύ από την περσινή Σίτι με τα προβλήματα τραυματισμών, άνετος ο Ρόδρι στα χαφ, κλασσικός ο Μπερνάρντο Σίλβα, σωτήρας ο Κάιλ Γουόκερ με το ψαλίδι πάνω στη γραμμή στις καθυστερήσεις, αλλά ο Κλαούντιο Μπράβο, με την πραότητα και την ηρεμία που έχει κάθε φορά η έκφρασή του, ήταν ο άνθρωπος που έλαμψε. Και φυσικά, έχει την ελπίδα να κυλήσουν όλα ομαλά για εκείνον τη νέα αγωνιστική περίοδο ώστε να δικαιώσει τον εαυτό του για την προσπάθεια και την παραμονή στους «πολίτες».

Όπως γράφει και στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media:

«Δεν έχει σημασία πόσο μακρύς είναι ο δρόμος ή πόση ώρα σου παίρνει για να φτάσεις εκεί που θέλεις και να απολαύσεις τις καλές στιγμές. Απλά πρέπει πάντοτε να είσαι έτοιμος να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό...»...

No importa lo que pueda pasar en el camino o cuanto tiempo tarden en llegar esos buenos momentos. Solo prepárate para siempre dar lo mejor!

Another title more @mancity pic.twitter.com/VHL5BBJJY1

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 4, 2019