Τα 12χρονα της Σίτι παίζουν... όπως θα ήθελε ο Γκουαρδιόλα! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με την ομάδα Κ-12 των «πολιτών», η μπάλα μεταφέρεται εύκολα και με σιγουριά από τα μετόπισθεν προς την επίθεση.

Παρά το high-pressing των αντιπάλων – της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην προκειμένη – τα πιτσιρίκια της Σίτι δεν φοβούνται να γυρίσουν τη μπάλα ακόμα και στον τερματοφύλακά τους για να ξεκινήσει η επίθεση από εκείνον και με κοντινές μεταβιβάσεις και γρήγορες κινήσεις να φτάσουν στα αντίπαλα καρέ.

The Pep effect και στις μικρές ηλικίες...

Manchester City U12's showcasing incredible buildup play from the back against a high press. Brave in possession and clinical in the final third. Guardiola's philosophy is clear, even at this level pic.twitter.com/6RskrTM7Io

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) June 23, 2019