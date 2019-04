Είναι αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν για την Premier League. Ετσι όπως ήρθαν τα πράγματα, το ντέρμπι του Μάντσεστερ (Τετάρτη 22:00, Cosmote Sport 1) θα κρίνει σε τεράστιο βαθμό κυρίως τη μάχη του τίτλου και εν συνεχεία την τελευταία θέση για το Champions League. Το φοβερό είναι ότι τα έφερε έτσι η μοίρα που όλοι οι οπαδοί της Λίβερπουλ θέλουν να νικήσει η Γιουνάιτεντ τη Σίτι, ώστε να την κρατήσουν στο -2 από την κορυφή.

Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τον Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος ζωντανά στο στούντιο του “SkySports” φόρεσε τη μισητή του φανέλα, εκείνη των Κόκκινων Διαβόλων με το όνομα του συμπαρουσιαστή του, Νέβιλ, στην πλάτη. Και ο Γκάρι Νέβιλ για συμπαράσταση φόρεσε αντίστοιχα μία της Λίβερπουλ με τον Σακίρι στην πλάτη.

