Σκληρή μάχη στην Premier για το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς από την PFA (vids)

Τρεις εκπρόσωποι της Μάντσεστερ Σίτι, δυο της Λίβερπουλ κι ένας της Τσέλσι είναι αυτοί που διεκδικούν τον τίτλο του Player of the Year από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών.

Ο Φαν Ντάικ μαζί με τον Μανέ είναι οι υποψήφιοι από πλευράς «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ, ενώ, οι Στέρλινγκ, Αγουέρο και Μπερνάρντο Σίλβα είναι οι τρεις εκπρόσωποι της αρμάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Εντέν Αζάρ που οδηγεί την Τσέλσι και φέτος, είναι ο 6ος υποψήφιος για τη διάκριση.

Όσον αφορά τον Young Player of the Year, εκεί δίνουν τη «μάχη» τους οι Στέρλινγκ, Αλεξάντερ – Άρνολντ, Ντέκλαν Ράις, Μπερνάρντο Σίλβα, Μάρκους Ράσφορντ και Ντέιβιντ Μπρουκς.

The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!

@aguerosergiokun

@VirgilvDijk

@hazardeden10

Sadio Mané

@BernardoCSilva

@sterling7#PFAawards | #POTY pic.twitter.com/j6YvXaRtSJ

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) April 20, 2019