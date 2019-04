Μουρίνιο για Πογκμπά: «Η εξοχότης του ήθελε να φεύγει με Ρολς Ρόις και όχι με το πούλμαν της ομάδας»!

Υποτίθεται ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε υπογράψει ρήτρα που του απαγόρευε να μιλάει για όσα συνέβησαν στη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά η αλήθεια είναι ότι ο πειρασμός να τα πει, είναι τεράστιος. Καθώς λοιπόν έχει πάρει σβάρνα τις εκπομπές και τις συνεντεύξεις, δεν γινόταν να μην τον ρωτήσουν για τα προβλήματα που είχε με τον Πολ Πογκμπά κι εκείνος αφηγήθηκε μία ενδεικτική -της μεταξύ τους κόντρας- ιστορία:

«Παίζαμε με την Μπέρνλι στα 30χλμ. Από το Μάντσεστερ. Ο Πογκμπά μου ζήτησε να επιστρέψει μόνος του και όχι με την αποστολή. Αρχικά του είπα όχι, αλλά καθώς νικήσαμε, με ξαναρώτησε. Ημουν χαρούμενος και του είπα ότι θα μπορούσε να κατέβει λίγο πριν το γήπεδο και να ειδοποιήσει τον οδηγό του να τον παραλάβει από εκεί. Οχι όμως νωρίτερα. Οταν βγήκα από τη συνέντευξη τύπου, είδα τη Ρολς Ρόις του ήδη παρκαρισμένη δίπλα στο λεωφορείο της ομάδας και κατάλαβα ότι υπάρχουν μυαλά που δεν γίνεται να αλλάξουν.

Η εξοχότης του ήθελε να φύγει με Ρολς Ρόις και όχι με τους συμπαίκτες του. Και εκεί σκέφτεσαι: “Πώς λύνεται τώρα αυτό το ζήτημα; Του λες ότι δεν θα πάει ποτέ με το αυτοκίνητό του; Οτι μπορεί να πάει, επειδή είσαι χαρούμενος με τη νίκη; Ή το λύνεις με άλλον τρόπο και το club στέλνει εσένα για διακοπές;»

Προφανώς στην περίπτωση του Ζοσέ συνέβη το τελευταίο σενάριο...

