Σπάρτα Πράγας σε Τσέλσι: «Μπερδευτήκατε, παίζετε με τη Σλάβια»! (pic)

Οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν φτάσει στα προημιτελικά του Europa League όπου είχαν το πιο εύκολο – θεωρητικά – εμπόδιο όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε για τους «8» της διοργάνωσης.

Παρ' όλα αυτά, έκαναν τη γκάφα στην ανακοίνωση για τα εισιτήρια της εντός έδρας ευρωπαϊκής αναμέτρησης και η Σπάρτα Πράγας στα social media απάντησε:

«Γεια σας παιδιά στην Τσέλσι, καταλαβαίνουμε ότι μπερδευτήκατε γιατί εμείς είμαστε ο πιο δημοφιλής και επιτυχημένος σύλλογος στην Πράγα, όμως, παίζετε με τη Σλάβια...».

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry...:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3

— AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) April 2, 2019