Το τελευταίο αντίο στον Σάλα... (vid & pics)

Η κηδεία του Εμιλιάνο Σάλα τελέστηκε στη γενέτειρά του, ένα χωριό 2.500 κατοίκων, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να δίνει το παρών στο τελευταίο αντίο του αδικοχαμένου Αργεντίνου. Η οικογένειά του τόνισε ότι ακόμα αναζητά απαντήσεις για αυτό που συνέβη και κανένας δεν μπορούσε να το πιστέψει...

Στην Αργεντινή ταξίδεψαν ο πρώην συμπαίκτης του στη Ναντ, Παλουά, όπως και ο τεχνικός της Κάρντιφ, Νιλ Γουόρνοκ, στην οποία υπέγραψε λίγες ημέρες πριν το τραγικό ατύχημα. Η σωρός του Σάλα είχε μεταφερθεί από την Παρασκευή στην Αργεντινή, όπου όποιος επιθυμούσε μπορούσε να αποτίσει φόρο τιμής...

Hugely emotional scenes in Progreso as Emiliano Sala’s coffin carried to waiting hearse for journey to Santa Fe for cremation ceremony. pic.twitter.com/obbo0N0Sig

— Martha Kelner (@marthakelner) February 16, 2019