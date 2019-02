«Έσβησε» η γηραιότερη κάτοχος διαρκείας της Γουέστ Χαμ (vid)

Στηρίζοντας έμπρακτα από τη νεαρή της ηλικία τον σύλλογο του Λονδίνου και μάλιστα έχοντας την τεράστια χαρά να μιλήσει και να περάσει λίγες στιγμές παρέα με τον Σλάβεν Μπίλιτς και τους παίκτες στα περσινά, 101α γενέθλιά της, η Μέιμπελ ήταν από τις πιο συμπαθητικές φιγούρες των «σφυριών».

Δυστυχώς, το Σάββατο, άφησε την τελευταία της πνοή...

Everyone at West Ham United is deeply saddened to learn of the passing of Mabel Arnold, the Club’s oldest Season Ticket Holder, at the age of 102.

We feel very privileged to have spent her 101st birthday with her. pic.twitter.com/nusBtIv1PX

— West Ham United (@WestHamUtd) February 9, 2019