Ισλαμοφοβική επίθεση στον Σαλάχ (vid)

Σε video από την εξέδρα του σταδίου του Λονδίνου, ακούγεται οπαδός της Γουέστ Χαμ να βρίζει τον Σαλάχ, επικαλούμενος τη θρησκεία του Αιγύπτιου. Οι ιθύνοντες της Γουέστ Χαμ κάνουν έρευνα για να βρουν τον υπεύθυνο, μιας και το video δεν δείχνει ποιος είναι. Σε περίπτωση που βρεθεί ο ένοχος, τότε οι κυρώσεις θα είναι σοβαρές.

I went to watch West Ham vs Liverpool and I was disgusted by what I was hearing. People like this deserve no place in our society let alone football matches. #kickracismout @22mosala @FA pic.twitter.com/M4dBsMrCy8

— Sádat Yazdani (@Sadat_Yazdani) February 6, 2019